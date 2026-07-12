Norwegen Norwegen NOR
England England ENG
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"Spieler des Turniers": Teamkollege adelt Matchwinner Bellingham

Jude Bellingham schießt England mit einem Doppelpack ins WM-Halbfinale. Ein Teamkollege gerät nach dem Viertelfinal-Krimi gegen Norwegen ins Schwärmen.

"Spieler des Turniers": Teamkollege adelt Matchwinner Bellingham Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
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England steht nach einem hart erkämpften 2:1-Erfolg nach Verlängerung über Norwegen im Halbfinale der Weltmeisterschaft (Spielbericht >>>).

Zum Mann des Abends avancierte einmal mehr Jude Bellingham. Der Mittelfeldstar erzielte beide Treffer der "Three Lions" und drehte damit das Viertelfinale im Alleingang.

Rogers schwärmt von Bellingham

Entsprechend groß war auch die Begeisterung bei seinen Mitspielern.

Morgan Rogers adelte den Matchwinner nach dem Schlusspfiff mit einer besonderen Auszeichnung.

"Er ist vielleicht der Spieler des Turniers. Er war bisher einfach unglaublich", sagte der Offensivspieler über Bellingham.

Sechs Tore bei dieser WM

Mit seinem Doppelpack gegen Norwegen schraubte Bellingham sein Konto auf sechs Treffer bei dieser Weltmeisterschaft.

Damit zog der Real-Madrid-Star mit Englands Kapitän Harry Kane gleich, der ebenfalls bei sechs Turniertoren hält.

Nach seinen beiden Treffern im Achtelfinale gegen Mexiko war Bellingham auch im Viertelfinale der entscheidende Mann und führte England mit seinen Turniertoren fünf und sechs unter die letzten vier Mannschaften.

Halbfinal-Kracher gegen Argentinien

Für England geht die Reise nun am Mittwoch (21:00 Uhr, im LIVE-Ticker>>>) mit dem Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien weiter.

Die "Three Lions" dürfen dabei weiter vom ersten Einzug in ein WM-Finale seit dem historischen Titelgewinn im Jahr 1966 träumen.

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