NEWS

Massen bei Fanfest in Oslo: 45 Personen in Notaufnahme

Im Rahmen des WM-Viertelfinals von Norwegen gegen England war auch in der Hauptstadt Oslo einiges los.

Massen bei Fanfest in Oslo: 45 Personen in Notaufnahme Foto: © IMAGO / TT
Textquelle: © APA
Kommentare

Rund um ein großes WM-Fanfest in der norwegischen Hauptstadt Oslo haben sich mehrere Menschen ärztlich versorgen lassen.

45 Personen hätten zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens die Osloer Notaufnahme aufgesucht, teilte die stellvertretende Leiterin der Notaufnahme, Martine Enger, der Zeitung "Aftenposten" mit.

In den Krankenakten von 24 der Patienten wurden demnach Verletzungen im Zusammenhang mit dem WM-Viertelfinale Norwegens gegen England vermerkt.

135.000 Menschen im Zentrum der Hauptstadt

Aufnahmen des Senders TV2 zeigten riesige, euphorische Menschenmassen vor dem Königsschloss in Oslo - natürlich wurde auch dabei gemeinsam gerudert.

Allein im Zentrum der Hauptstadt kamen nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB bis zu 135.000 Menschen zusammen, die Zeitung "Verdens Gang" berichtete von etwa 20.000 nach Abpfiff nur vor dem Schloss.

Bei aller Partystimmung war es nach Angaben der Medien für die Polizei aber auch eine umtriebige Nacht mit zahlreichen Einsätzen im Land: In der Hauptstadt und in weiteren Städten kam es demnach unter anderem zu mehreren Fällen von Trunkenheit, Ordnungswidrigkeiten und Schlägereien.

Mehr zum Thema

Solbakken: Haaland-Auswechslung "war keine schwere Entscheidung"

Solbakken: Haaland-Auswechslung "war keine schwere Entscheidung"

Fußball WM
5
Solbakken: "Werden über das Kabel reden, bis wir tot sind"

Solbakken: "Werden über das Kabel reden, bis wir tot sind"

Fußball WM
12
"Argentinien hat neun Leben, VAR und eine Spinne" - Pressestimmen

"Argentinien hat neun Leben, VAR und eine Spinne" - Pressestimmen

Fußball WM
3
Haaland-Vater: "Ich finde, wir wurden betrogen"

Haaland-Vater: "Ich finde, wir wurden betrogen"

Fußball WM
40
Video: So schoss Bellingham England ins Halbfinale
01:32

Video: So schoss Bellingham England ins Halbfinale

Fußball WM
England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an

England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an

Fußball WM
8
Tränen bei Norwegen-Coach nach WM-Aus: "Leider ist Fußball so"
01:32

Tränen bei Norwegen-Coach nach WM-Aus: "Leider ist Fußball so"

Fußball WM
9

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Norwegen Norwegen (Team, Fußball) Oslo Fans