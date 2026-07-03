VIDEO: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?

Kroatien ist raus aus der Fußball-WM 2026!

Im WM-Sechzehntelfinale setzt es eine 1:2-Niederlage gegen Portugal - Spielbericht >>>

Dabei bringt Ivan Perisic Kroatien in Minute 53 in Führung. Cristiano Ronaldo gleicht das Spiel aber in der 68. Spielminute vom Elfmeterpunkt aus.

Ronaldo ist bereits ausgewechselt, als Goncalo Ramos Portugal in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 köpft.

Danach noch der große Aufreger: Josko Gvardiol trifft in der 90+13. Minute zum vermeintlichen 2:2, der Treffer zählt aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht. Dabei ist in den TV-Bildern nicht wirklich aufzulösen, ob Igor Matanovic den Ball in der Entstehung überhaupt berührt hat.

Die Highlights im VIDEO: