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Nach der WM 2026: Kult-Keeper beendet seine Karriere

Der 40-Jährige wird sich nach dem Turnier aus dem Profifußball verabschieden. In seinem Heimatland genießt der Torhüter einen Legendenstatus.

Nach der WM 2026: Kult-Keeper beendet seine Karriere Foto: © IMAGO / EPA
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Guillermo Ochoa beendet nach der WM 2026 seine Karriere.

Wie Mexikos Kult-Keeper in einem Interview mit dem Weltverband FIFA verriet, geht es für ihn nach dem Turnier nicht mehr weiter. Schon zuvor hatte er angekündigt, nach der Weltmeisterschaft seine Laufbahn in der mexikanischen Nationalmannschaft zu beenden.

"Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch", so Ochoa im FIFA-Interview. "Jetzt, da meine Zeit in der Nationalmannschaft zu Ende geht, sehe ich keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen", ergänzt er.

Drittmeiste Länderspiele für Mexiko

Ochoa belegt mit 153 Länderspielen Rang drei in der Liste der mexikanischen Rekordnationalspieler. Der 40-Jährige, der zuletzt für AEL Limassol auf Zypern spielte, nimmt in diesem Jahr an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil. Bereits bei der WM 2006 gehörte er zum mexikanischen Kader.

Beim aktuellen Turnier ist Ochoa allerdings nur die Nummer zwei im Tor. Stammtorhüter ist der 14 Jahre jüngere Raúl Rangel.

Mit Mexiko gewann Ochoa, der sein A-Länderspieldebüt im Jahr 2005 feierte, sechs Mal den Gold-Cup, das nord- und mittelamerikanische Pendant zur Europameisterschaft.

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