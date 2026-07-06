Carlo Ancelotti reveals that Vini Jr. wasn't even in Brazil's top five penalty takers 😮 pic.twitter.com/ma5kVgVElK— ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2026
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Erling Haaland
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Ancelotti erklärt: Deshalb hat Vini den Elfmeter nicht geschossen
Ein verschossener Elfmeter leitete die Niederlage der Brasilianer ein. Warum Vinicius Junior den Elfer nicht schoss, erklärt Teamchef Carlo Ancelotti.
Viele dürfte es überrascht haben, dass Brasiliens Elfmeter im WM-Achtelfinale gegen Norwegen in der 14. Minute nicht von Vinicius Junior geschossen wurde.
Stattdessen trat Bruno Guimarães an, scheiterte und vergab die mögliche Führung.
Nach der verlorenen Partie erklärte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz die Entscheidung für den Schützen:
"Wir haben sowohl den Gegner als auch unsere eigenen Spieler im vergangenen Jahr analysiert. Unser Nummer-eins-Schütze war Raphinha." Der Offensivspieler des FC Barcelona ist jedoch verletzt und seit der Gruppenphase nicht mehr im Einsatz.
Guimaraes nur vierte Wahl
Danach folgten in der internen Hierarchie Neymar und Igor Thiago, die zu diesem Zeitpunkt beide auf der Bank saßen.
"Dann kamen Guimarães und anschließend Martinelli. Wir haben Guimarães gewählt, weil wir ihn in diesem Moment als den besten Spieler auf dem Feld angesehen haben", so Ancelotti.
Die Dramaturgie ist bekannt: Guimaraes verschoss und Haaland entschied die Partie spät mit einem Doppelpack.