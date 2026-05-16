Nach Verlängerung bei Bayern: WM-Entscheidung um Neuer gefallen

Manuel Neuer wird bei der Weltmeisterschaft als Nummer eins ins Tor des DFB-Teams zurückkehren.

Darauf sollen sich der 40-jährige Torhüter, Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Direktor Rudi Völler verständigt haben, wie "Sky" berichtet.

Wadenverletzung als kleines Fragezeichen

Einziges kleines Fragezeichen ist nun nur eine Wadenverletzung, die sich der Keeper beim 5:1-Sieg über den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag zugezogen hat. Neuer ist dabei in der 60. Minute ausgewechselt worden.

"Ich habe ein bisschen was gemerkt in der Wade und ich wollte jetzt kein Risiko eingehen - auch wegen nächster Woche", sagt der Torhüter nach dem Köln-Spiel zu seiner Auswechslung. Kommenden Samstag treffen die Bayern im DFB-Pokal-Endspiel auf den VfB Stuttgart.

Finale Kaderbekanntgabe am 21. Mai

Der fünfmalige Welttorhüter hat seine Teamkarriere im August 2024 nach 124 Länderspielen beendet. Sein Comeback könnte er nun bei einem der letzten Testspiele vor dem WM-Auftakt gegen Finnland (31. Mai) oder Gastgeber USA (6. Juni) geben.

Den finalen 26-Mann-Kader für die WM wird Nagelsmann am 21. Mai bekanntgeben.