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Shakira stellt offiziellen WM-Song "Dai Dai" vor

In dem Song werden ehemalige und aktuelle Fußball-Größen gewürdigt.

Shakira stellt offiziellen WM-Song "Dai Dai" vor Foto: © GETTY
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Vier Wochen vor der Fußball-WM hat die kolumbianische Sängerin Shakira (49) den offiziellen WM-Song "Dai Dai" vorgestellt.

Den Refrain "Dai, dai, iko, dale, allez, let"s go!" betteten Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine eingängige und tanzbare Melodie ein.

In dem Song werden unter anderem frühere und aktuelle Stars wie Pele, Diego Maradona, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo erwähnt. "Dai Dai" bedeutet auf Italienisch so viel wie "Los geht's".

Shakira spendet Song-Einnahmen

"Das ist definitiv ein Song, der fröhliche Stimmung macht. Abgesehen von der starken Botschaft, die er vermittelt", sagte Shakira. "Heute leben wir in einer sehr gespaltenen, zersplitterten Welt, in der es notwendig ist, dass die Menschen zusammenkommen", sagte die Sängerin, die bereits den Song zur WM 2010 beisteuerte.

Das Lied würdige Fußball-Legenden und erinnere auch daran, dass jeder Champion einmal ein Kind gewesen sei, das zwar zu kämpfen hatte, aber niemals aufgab, hieß es.

Der Song ist Teil einer Initiative zur Finanzierung von Bildungs- und Sportprojekten für Kinder. Shakiras Tantiemen aus "Dai Dai" werden gespendet.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

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