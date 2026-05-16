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VIDEO: Ein Blick in die Kabine der Rapid-Frauen

"DIE RAPID. Mut. Wille. Aufstieg" zeigt ganz besondere Einblicke in das Innenleben des Frauen-Teams des SK Rapid.

VIDEO: Ein Blick in die Kabine der Rapid-Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kommende Saison wird das Frauen-Team des SK Rapid erstmals in der ADMIRAL Frauen Bundesliga auflaufen.

Es war ein beeindruckender Durchmarsch der Rapid-Frauen, die 2024 in der Wiener Landesliga ihre erste Saison bestritten und schon ab 2026 erstklassig sind.

Auf ihrem Weg in die erste Liga wurden die Rapid-Frauen in der aktuellen Saison auf Schritt und Tritt von "Sky"-Kameras begleitet. In der Doku-Serie "DIE RAPID. Mut. Wille. Aufstieg" erhalten Fans einen hautnahen Einblick hinter die Kulissen.

So sieht man unter anderem, wie es in der Rapid-Kabine vor und während des Spitzenspiels gegen die Wildcats Krottendorf zuging.

Wie Cheftrainerin Katja Gürtler sowie Rapid-Führungsspielerinnen Sandrina Haupt und Vanessa Rauter ticken, und warum alle Rapid-Stürmerin Lana Khalaf "lieben", obwohl sie etwas "verpeilt" ist, seht ihr in den Folgen 1 und 2.

Folge 1 - Druck:

Folge 2 - Wurzeln:

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