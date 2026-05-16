Südkorea hat seinen WM-Kader bekanntgegeben!

Am Samstag hat Teamchef Myung-bo Hong seinen 26-Mann-Kader für das Großereignis in den USA, Kanada und Mexiko nominiert.

Ein Austria-Profi dabei, der andere nicht

Auf der Liste findet sich mit Tae-seok Lee auch ein Profi der Wiener Austria. Der Linksverteidiger hat bereits 14 Länderspiele für sein Land auf dem Buckel.

Für die Violetten stand er in dieser Saison in 29 Bundesliga-Spielen auf dem Rasen, steuerte drei Tore und fünf Vorlagen bei.

Teamkollege Kang-hee Lee hingegen hat es nicht ins endgültige Aufgebot geschafft.

Nominiert wurden zudem Stars wie Heung-min Son (Los Angeles FC), Min-jae Kim (Bayern) und Kang-in Lee (PSG). Auch der Ex-Salzburger Hee-chan Hwang (Wolverhampton) ist mit von der Partie.

Der gesamte Kader:

Torhüter: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Dong-heon (Gimcheon Sangmu), Song Bum-keun (Shonan Bellmare)

Abwehr: Min-jae Kim (FC Bayern München), Seol Young-woo (Roter Stern Belgrad), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Tae-seok Lee (Austria Wien), Cho Yu-min (Sharjah FC), Kwon Kyung-won (Khor Fakkan), Kim Ju-sung (FC Seoul)

Mittelfeld: Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Park Yong-woo (Al-Ain), Hong Hyun-seok (KAA Gent), Bae Jun-ho (Stoke City), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain), Yang Min-hyeok (Tottenham Hotspur)

Angriff: Heung-min Son (Los Angeles FC), Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers), Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Oh Hyeon-gyu (Genk), Cho Gue-sung (FC Midtjylland), Jeon Jin-woo (Jeonbuk Hyundai Motors), Um Won-sang (Ulsan HD)