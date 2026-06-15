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Nach Debakel: WM-Teilnehmer feuert wohl Coach!

Tunesien droht nach dem ersten Gruppenspiel der Super-GAU. Mitten im Turnier muss nun wohl der Trainer gehen.

Nach Debakel: WM-Teilnehmer feuert wohl Coach! Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Tunesien läuft bei der eben erst angebrochenen Fußball-WM 2026 überhaupt nichts nach Plan.

Mit einer 1:5-Niederlage gegen Schweden starteten die "Adler von Karthago" mit einer herben Enttäuschung ins Turnier.

Laut einem renommierten Journalisten ziehen die Nordafrikaner nun drastische Konsequenzen.

Nur fünf Spiele im Amt

Wie Romain Molina am Montag via "X" berichtet, sollen die Tage von Teamchef Sabri Lamouchi gezählt sein.

Laut dem "Football Leaks"-Autor soll der erst im Jänner eingestellte 54-Jährige bei den verbleibenden Gruppenspielen gegen Japan und die Niederlande nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Nur fünf Spiele stehen in seiner Amtszeit bisher zu Buche (darunter eine 0:1-Pleite gegen das ÖFB-Team in der Vorbereitung auf die WM).

Medienberichten zufolge könnte für das restliche Turnier Ex-Stürmerstar Wahbi Khazri als Interimstrainer in die Bresche springen.

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