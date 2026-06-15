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"Völlig uninteressante Spiele" - UEFA-Chef nach Sager kritisiert

Der UEFA-Präsident kritisierte einige uninteressante Spiele bei der WM. Mehrere Nationalverbände veröffentlichten ein Statement.

"Völlig uninteressante Spiele" - UEFA-Chef nach Sager kritisiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM findet erstmals mit 48 statt 32 Teilnehmern statt. Kritik dafür gab es aus Europa.

UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin rechnet mit "vielen Spielen, die völlig uninteressant sind".

In einer gemeinsamen Erklärung stellen sich jetzt die Nationalverbände von Senegal, Kap Verde, Curaçao, Usbekistan, Haiti und der Demokratischen Republik Kongo dagegen.

Unterstützung gab es auch von den Verbänden aus Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, der Elfenbeinküst und Südafrika.

Historisch wichtig für Länder

"Für unsere Länder gibt es kein unwichtiges Spiel bei einer FIFA Weltmeisterschaft", heißt es. Für viele Länder sei diese Teilnahme historisch und wichtig.

"Zu behaupten, einige unserer Spiele seien weniger wichtig, ist zutiefst enttäuschend", heißt es. Ceferin werde zu mehr Respekt gebeten.

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