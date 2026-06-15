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Spanien ESP
Kap Verde CPV
Heute 18:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Spanien - Kap Verde
Mit Spanien startet einer der großen Titel-Favoriten offiziell ins Turnier. Gibt es ein Schützenfest? LIVE-Infos:
Europameister Spanien startet am Montag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Kap Verde in die Fußball-WM 2026.
Die "Furia Roja" zählt zu den größten Titel-Anwärtern, musste sich in einem WM-Test gegen den Irak aber mit einem 1:1 begnügen. Die WM-Generalprobe gegen Peru wurde dafür 3:1 gewonnen.
Kap Verde ist ein Fußballzwerg und großer Außenseiter im Duell mit Spanien. Der Inselstaat siegte im letzten WM-Test 3:0 gegen Bermuda.
Neben Spanien und Kap Verde sind auch Uruguay und Saudi-Arabien in der Gruppe H. Spanien ist naturgemäß der Favorit auf den Gruppensieg.
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