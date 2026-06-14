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Dieser Schiedsrichter pfeift das erste ÖFB-Spiel dieser WM

Den österreichischen WM-Auftakt gegen Jordanien wird ein Mauretanier leiten.

Dieser Schiedsrichter pfeift das erste ÖFB-Spiel dieser WM Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © APA
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Dahane Beida leitet am Mittwoch (6.00 Uhr/MESZ) den Fußball-WM-Auftakt Österreichs gegen Jordanien.

Der 34-jährige Mauretanier gibt dabei sein WM-Debüt. Beida leitete bei der Klub-WM 2025 unter anderem das Gruppenspiel von Red Bull Salzburg gegen Real Madrid (0:3).

Außerdem kam er im Finale des Afrika-Cups 2024 und beim Olympischen Fußball-Turnier 2024 in Paris zum Einsatz.

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