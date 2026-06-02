Marokko absolviert erfolgreichen WM-Test

WM-Teilnehmer Marokko gelingt rund zehn Tage vor der WM ein erfolgreicher Test. Das Team gewinnt 4:0 gegen Madagaskar.

Bereits in Minute vier durfte das Team zum ersten Mal jubeln. Saibari stellt auf 1:0. Der Torschütze kann in der 25. Minute seinen Doppelpack schnüren.

In der zweiten Spielhälfte erhöht Rahmini mit einem Elfmeter auf 3:0. Den Schlusspunkt setzt El Kaabi mit dem 4:0-Endstand.

Für Marokko geht es am 14. Juni zum WM-Auftakt in Gruppe C gegen Brasilien. Duelle mit Schottland und Haiti folgen. Zuvor testet man noch gegen Norwegen.

Auch WM-Zuseher testen

Auch Georgien und Rumänien, die nicht bei der WM teilnehmen, unterziehen sich einem Test. Das Team um die Sturm-Spieler Otar Kiteishvili und Gizo Mamageishvili spielt gegen die Rumänen 1:1.

In Tiflis geht die erste Halbzeit ohne Tor zu Ende. Das ändert sich wenige Sekunden, nachdem die Teams wieder aus der Kabine kommen. Kvilitaia bringt Georgien mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fällt in der 55. Minute. Munteanu netzt zum 1:1 ein.

Sowohl Kiteishvili als auch Mamageishvili spielen für Georgien durch.