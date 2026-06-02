Belgien besiegt Kroatien im WM-Testspiel

Belgien setzt sich im Testspiel vor der WM 2:0 gegen Kroatien durch.

Die Anfangsphase läuft in Rijeka ruhig ab, beide Teams riskieren nicht viel und tasten sich heran. Erst in Minute 38 bringt Tielemans Belgien nach einer Flanke von Doku in Führung.

Kurz darauf (42.) haben die Kroaten die beste Chance in der ersten Halbzeit auf den Ausgleich. Modric sucht nach einer technisch guten Aktion im Strafraum den Abschluss, Courtois kann die Situation im letzten Moment bereinigen. Somit geht es mit einer knappen Führung der Belgier in die Pause.

Kroatien nur selten gefährlich

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit fehlt den Kroaten vorerst die konkrete Umsetzung des letzten Passes. Bis zur 61. Minute, als der Ex-Salzburger Sucic eine Flanke ins Zentrum bringt. Dort wartet Budimir, doch sein Kopfball geht an die Latte.

Eine ähnliche Situation wiederholt sich wenig später (74.) auf der Gegenseite. Diesmal verhindert das Aluminium ein Tor von Vanaken.

Spätes Tor zum Endstand

Belgien ist danach besser im Spiel. Meunier hat die nächste Möglichkeit, er trifft Vuskovic, der den Ball gefährlich in Richtung Tor lenkt, doch der Schlussmann der Kroaten ist zur Stelle.

Pasalic hat kurz vor Schluss die Möglichkeit auf den Ausgleich, vergibt jedoch. Im Gegenzug erhöht Lukaku auf den 2:0-Endstand (90+6.).

Kroatien kann offensiv nur kaum gefährlich werden, während Belgien die Chancen nutzt.

Beide Teams testen vor WM erneut

Der Sieger spielt am Samstag ein weiteres Testspiel gegen Tunesien, ehe es am 15. Juni in Gruppe G bei der WM gegen Ägypten geht. Weiters folgen Spiele gegen Iran und Neuseeland.

Kroatien duelliert sich in Gruppe L mit England, Ghana und Panama. Zuvor steht am Sonntag noch ein Test gegen Slowenien an.