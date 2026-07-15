Glücksbringer! Mit ihm ist Spanien in 49 Spielen ungeschlagen

Spanien ist am Dienstagabend mit einem verdienten 2:0-Erfolg über Frankreich ins WM-Finale eingezogen. Teamchef Luis de la Fuente huldigte im Anschluss seine Mannschaft >>>

Bei dem Sieg erhielt Fabian Ruiz im Mittelfeld erneut den Vorzug gegenüber Pedri und bestätigte das entgegengebrachte Vertrauen mit einer guten Leistung. Dabei konnte der Kicker von Paris Saint-Germain eine verrückte Bilanz prolongieren.

Die "Furia Roja" ist nämlich nach 90 bzw. 120 Minuten Spielzeit ungeschlagen, wenn der 30-Jährige zum Einsatz kam. Fabian hat seit seinem Debüt am 7. Juni 2019 insgesamt 49 Länderspiele absolviert. Seine Bilanz: 34 Siege, 15 Unentschieden.

Nur einer blieb noch länger ungeschlagen

Nur sein spanischer Landsmann Carlos Marchena (57 Spiele von 2003 bis 2010) blieb noch länger ungeschlagen.

Einzig im Nations-League-Finale 2025 mussten sich die Iberer Portugal beugen, allerdings erst im Elfmeterschießen. Da das Shootout in der offiziellen FIFA-Statistik als Unentschieden gewertet wird, bleibt Fabians Weste weiß.

Der zweifache Champions-League-Sieger darf sich damit zurecht als Glücksbringer Spaniens sehen. Auch im Finale am Sonntag?