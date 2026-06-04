Für Frankreich ist das vorletzte Testspiel vor der FIFA Weltmeisterschaft 2026 ordentlich daneben gegangen. Die "Equipe Tricolore" muss sich der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben.

Rayan Cherki sorgt kurz vor dem Seitenwechsel für die Führung, die Gäste kommen wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff aber durch Guela Doue zum Ausgleich (53.).

In der Schlussphase sorgt Manchester-United-Youngster Amad Diallo für den Siegtreffer von "Les Éléphants".

Spanien spielt gegen Irak nur Remis

Auch Spanien hat sich im vorletzten Probegalopp nicht mit Ruhm bekleckert.

In A Coruña muss sich die "Furia roja" mit einem 1:1 gegen den Irak begnügen. Ferran Torres bringt die Heimischen in der 16. Minute erwartungsgemäß in Führung, die Gäste, die ebenfalls bei der WM antreten, kommen jedoch bereits elf Minuten später durch Merchas Doski zum Ausgleich.

Lamine Yamal fehlt seit April aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Für das erste Gruppenspiel gegen Kap Verde könnte der Barcelona-Star aber wieder fit werden (Alle Infos>>>).

Auch Schweden kommt nicht über Unentschieden hinaus

Auch der dritte europäische WM-Teilnehmer im Bunde muss sich mit einem Unentschieden begnügen: Schweden kassiert in der Nachspielzeit das 2:2 gegen Griechenland durch Giorgos Masouras (90.+5).

Kostas Tsimikas hat in Solna die Gäste in Minute 10 in Führung gebracht, Arsenal-Star Viktor Gyökeres (53.) und Gustaf Nilsson (69.) haben das Spiel in Halbzeit zwei aber vermeintlich gedreht, ehe Masouras zum 2:2 trifft.