Kurz vor WM: ServusTV tauscht Reporterin aus
Julia Kienast hätte eigentlich mit ihren Kollegen in die USA reisen sollen, die Pläne haben sich allerdings geändert.
Anfang der Woche überraschte ServusTV mit der Nachricht, dass Moderatorin Julia Kienast entgegen den ursprünglichen Erwartungen doch nicht zur Fußball-WM in die USA reisen wird.
Eigentlich hätte sie gemeinsam mit Marc Janko live aus Santa Barbara, wo das Team-Camp der ÖFB-Nationalmannschaft lokalisiert ist, berichten sollen.
Der Grund ist jedoch ein erfreulicher. Kienast erwartet nämlich Nachwuchs.
Positionswechsel
"Ich arbeite nicht nur am ÖFB-Nachwuchs, sondern freue mich auch darauf, wieder Mama zu werden", schreibt die TV-Reporterin via Instagram. "Deshalb gibt es für die WM einen Positionswechsel: Während des Turniers bleibe ich im Studio in Salzburg."
Statt Kienast reist ServusTV-Kollegin Alina Marzi in die USA.