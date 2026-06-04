Kurz vor WM: ServusTV tauscht Reporterin aus

Anfang der Woche überraschte ServusTV mit der Nachricht, dass Moderatorin Julia Kienast entgegen den ursprünglichen Erwartungen doch nicht zur Fußball-WM in die USA reisen wird.

Eigentlich hätte sie gemeinsam mit Marc Janko live aus Santa Barbara, wo das Team-Camp der ÖFB-Nationalmannschaft lokalisiert ist, berichten sollen.

Der Grund ist jedoch ein erfreulicher. Kienast erwartet nämlich Nachwuchs.

Positionswechsel

"Ich arbeite nicht nur am ÖFB-Nachwuchs, sondern freue mich auch darauf, wieder Mama zu werden", schreibt die TV-Reporterin via Instagram. "Deshalb gibt es für die WM einen Positionswechsel: Während des Turniers bleibe ich im Studio in Salzburg."

Statt Kienast reist ServusTV-Kollegin Alina Marzi in die USA.

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