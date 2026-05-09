Hoeneß kritisiert Nagelsmann: "Die Mannschaft gewinnt das Spiel"

Uli Hoeneß lässt rund einen Monat vor Beginn der Fußball-WM abermals kein gutes Haar an DFB-Trainer Julian Nagelsmann.

In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kritisiert der Bayern-Ehrenpräsident vor allem die Mannschaftszusammenstellung von Nagelsmann.

"Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen - dann haben wir eine Chance", so Hoeneß.

"Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel"

Der 74-Jährige zieht dabei auch einen Vergleich zu den Bayern: "Die Situation ist dieselbe wie bei uns. Vor der Saison hat doch jeder gesagt: Der Kader ist zu klein, der Kader ist nicht gut genug. Aber dann hat der Trainer (Vincent Kompany) die Spieler alle besser gemacht, und vor allem hat er aus den Spielern ein Team gemacht."

"Aber unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel", sagt Hoeneß weiter über den ehemaligen Bayern-Coach.

Bereits zuvor äußerte der Bayern-Ehrenpräsident Kritik am Umgang von Nagelsmann mit der Tormann-Frage: "Ich hätte ganz klar gesagt: Wir spielen jetzt mit Baumann oder mit Nübel oder wem auch immer, und wir warten ab, wie die Entwicklung ist. Weil Manuel Neuer hätte man ohne das Theater auch noch vier Wochen vor der WM nominieren können und der hätte gespielt wie einst im Mai."