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Herzog sorgt mit Pariasek-"Tattoo" für Lacher

Die gemeinsame Zeit in den USA schweißte offenbar zusammen – auch wenn in dem Fall offenbar die Künstliche Intelligenz im Einsatz war.

Herzog sorgt mit Pariasek-"Tattoo" für Lacher Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Spaniens Marc Cucurella hat noch vor dem WM-Finale gegen Argentinien angekündigt, sich bei einem Sieg das Gesicht von Teamchef Luis de la Fuente als Tattoo stechen lassen zu wollen.

Nach dem Triumph im Endspiel stand der Neo-Real-Spieler zu seinem Versprechen (Hier nachlesen >>>).

Ob es eine ähnliche Absprache auch zwischen Andreas Herzog und Rainer Pariasek, die während der Weltmeisterschaft für den ORF im Einsatz waren, gab?

Pariasek-Tattoo? "Nein DANKE!!!"

Am Mittwoch teilte Herzog auf Instagram ein Bild, das Pariaseks Konterfeit auf seinem Bauch zeigte. "Nein DANKE!!! 😂😂😂", schrieb Herzog dazu. Bei den Followern sorgte das Bild für einige Lacher, wie die Kommentare zeigen.

Der 57-Jährige hat in dem Fall offensichtlich zur KI gegriffen. Auf einem zweiten Bild ist auch ein Tattoo von Herbert Prohaska auf Herzogs Bauch zu sehen.

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