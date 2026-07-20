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Cucurella-Tattoo nach WM-Titel: "So hässlich bin ich auch nicht"

Der spanische Linksverteidiger will nach dem WM-Titel sein Versprechen einhalten und sich das Gesicht seines Trainers tätowieren lassen. So reagiert Luis de la Fuente:

Cucurella-Tattoo nach WM-Titel: "So hässlich bin ich auch nicht" Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Marc Cucurella hält sein Wort.

Der spanische Linksverteidiger hatte vor dem WM-Finale angekündigt, seine Karriere im Nationalteam zu beenden, sollte sich Spanien gegen Argentinien zum Weltmeister krönen.

Außerdem posaunte Cucurella: "Wenn wir gewinnen, lasse ich mir ein Tattoo von Luis de la Fuentes Gesicht stechen."

Dazu steht der nunmehrige Weltmeister auch nach dem 1:0-Sieg der Spanier im Finale noch.

"Ist hier irgendwo ein Tätowierer?", fragt der Real-Kicker nach dem Spiel in seiner Instagram-Story.

De la Fuente reagiert mit Humor

"Ich muss jetzt herausfinden, wo ich mir das Tattoo stechen lassen kann. Ich werde es mir an einer gut sichtbaren Stelle machen lassen. Auf dem Rückflug überlege ich mir, wo genau", erklärt Cucurella gegenüber spanischen Medien.

Weltmeister-Teamchef De la Fuente reagiert auf die ungewöhnliche Ankündigung mit Humor: "Versprechen muss man halten - und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht."

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