Argentinien ärgert Ogris - Niederkorn freut sich für ÖFB-Stürmer
Austrias ehemaliger Kult-Kicker zieht mit der legendären Radiostimme von Ö3 eine schonungslose WM-Bilanz. Beide werfen auch einen Blick in die Zukunft des ÖFB-Teams.
von Peter Rietzler
Hinterhältig, schmutzig, überhart - Andy Ogris redet sich aufgrund der Spielweise von Ex-Weltmeister Argentinien in Rage.
"Sogar Lionel Messi hat im Finale die übertriebene Härte und die Respektlosigkeit seiner Teamkollegen übernommen. Hat nur gefehlt, dass die Argentinier mit ihrem schäbigen Spiel durchgekommen wären. Ich freue mich wie alle Fußballfans, die ich kenne, dass am Ende Spanien den Titel geholt hat", meint der 63-fache Internationale.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Adi Niederkorn auch über das Abschneiden der Österreicher, die unglaubliche Dominanz der Spanier und die Rahmenbedingungen der Mega-WM in den USA.
Beide diskutieren auch über den Saisonstart in Österreich, den starken Auftakt von Sturm Graz und wie es mit der ÖFB-Auswahl ohne Arnautovic weitergeht.
Warum sich der ehemalige Ö3-Sportchef Adi Niederkorn riesig für Sasa Kalajdzic freut bzw. weshalb Andy Ogris Rodri aktuell für den besten Spieler der Welt hält und er Österreichs Zukunft mit einem starken David Alaba sieht, verraten die beiden in der 192. Episode am LAOLA1-Stammtisch presented by ImmoScout24 (Video und Podcast).