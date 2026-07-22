Hinterhältig, schmutzig, überhart - Andy Ogris redet sich aufgrund der Spielweise von Ex-Weltmeister Argentinien in Rage.

"Sogar Lionel Messi hat im Finale die übertriebene Härte und die Respektlosigkeit seiner Teamkollegen übernommen. Hat nur gefehlt, dass die Argentinier mit ihrem schäbigen Spiel durchgekommen wären. Ich freue mich wie alle Fußballfans, die ich kenne, dass am Ende Spanien den Titel geholt hat", meint der 63-fache Internationale.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Adi Niederkorn auch über das Abschneiden der Österreicher, die unglaubliche Dominanz der Spanier und die Rahmenbedingungen der Mega-WM in den USA.

Beide diskutieren auch über den Saisonstart in Österreich, den starken Auftakt von Sturm Graz und wie es mit der ÖFB-Auswahl ohne Arnautovic weitergeht.