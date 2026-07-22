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Nach Paredes-Ausraster: Rückendeckung von Gavi

Der Barcelona-Profi und nunmehrige Weltmeister nimmt den argentinischen Gegenspieler nach dessen Attacke in Schutz.

Nach Paredes-Ausraster: Rückendeckung von Gavi Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © APA
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Spaniens Fußball-Weltmeister Gavi hat den Argentinier Leandro Paredes nach dessen Ausraster nach dem WM-Finale in Schutz genommen.

Der Argentinier hatte nach einem Disput mit Spaniens Eric Garcia auch gegen Gavi ausgeteilt und den Barcelona-Profi zu Boden gestoßen.

Die FIFA hat ein Disziplinarverfahren gegen den Mittelfeldspieler eingeleitet. "Ich denke nicht, dass er gesperrt werden sollte", sagte Gavi im Podcast El Partidazo de COPE.

"So muss der Fußball sein"

Sicher sei es kein gutes Bild, das für Kinder abgegeben wurde, so der 21-Jährige. "Aber es gibt eine Seite am Fußball, die ein wenig physischer ist, die ein bisschen aggressiver ist." Es wäre logisch gewesen, Paredes während eines Spiels auszuschließen. "Aber wie gesagt: Ich denke, das ist alles Fußball und so muss er eben sein."

Das Disziplinarkomitee der FIFA untersucht den Vorfall, an dem auch andere Argentinier beteiligt waren. Spanien siegte am vergangenen Sonntag im Endspiel von East Rutherford mit 1:0 nach Verlängerung.

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