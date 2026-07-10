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Hat Kroatien bereits einen neuen Teamchef gefunden?

Zlatko Dalic dankte nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Portugal nach neun Jahren im Amt ab. Sein Nachfolger könnte ein alter Bekannter werden.

Hat Kroatien bereits einen neuen Teamchef gefunden? Foto: © IMAGO / PA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Vor zwei Tagen ist Zlatko Dalic als Kroatiens Teamchef abgetreten, sein Nachfolger dürfte bereits gefunden worden sein.

Informationen des italienischen Journalisten Lorenzo Lepore zufolge gilt Slaven Bilic als Favorit auf den Posten des Nationaltrainers.

Demnach hat Präsident Marijan Kustic bereits Kontakt mit dem 57-Jährigen aufgenommen, die finalen Verhandlungen sollen kommende Woche stattfinden.

Bilic soll einer Rückkehr zum kroatischen Fußballverband positiv gegenüberstehen - der ehemalige Premier-League-Coach war bereits zwischen 2006 und 2012 kroatischer Teamchef, seine Ära endete nach dem Aus in der Gruppenphase bei der EURO 2012.

Danach war Bilic in Russland, der Türkei, England, China und Saudi-Arabien tätig. Seit 2024 ist der Mann aus Split vereinslos.

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