Mahlzeit! WM-Teilnehmer reist mit 300 Kilo Fisch an

Für viele gilt Norwegen als einer der Geheimfavoriten bei der WM 2026. Das Team rund um die Superstars Martin Ödegaard und Erling Haaland hat in der WM-Quali-Gruppe Italien ausgeschaltet.

Zur Vorbereitung auf die WM nehmen die Norweger jetzt reichlich vertraute Lebensmittel mit. Laut "ge globo" ist die Delegation mit 300 Kilogramm Fisch angereist. Mit im Gepäck sollen sich 116 Kilogramm traditioneller brauner Käse und 6.000 Orangen befinden.

Ärger mit Schottland

Renommierte Köche der norwegischen Gastronomie sollen die Kicker während des Turniers mit heimischen Lebensmitteln verköstigen. Mit den vertrauten Lebensmitteln erhofft man sich wohl eine bessere sportliche Leistungsfähigkeit.

Ärger machte zuletzt Schottland, die Briten sagten ein Testspiel gegen Norwegen kurzfristig ab >>>