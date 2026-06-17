Frankreich Frankreich FRA
Senegal Senegal SEN
Endstand
3:1
0:0 , 3:1
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Frankreich nimmt Skeptikern mit Auftaktsieg Wind aus den Segeln

Die Erwartungshaltung an den Vizeweltmeister ist hoch. Nach dem WM-Auftaktsieg gegen den Senegal sind erste Zweifel ausgeräumt.

Textquelle: © LAOLA1
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Vom besten, vom teuersten, ja von einem "Traumsturm" war vor dem Start der Weltmeisterschaft zu lesen, wenn man sich mit dem französischen Nationalteam auseinandersetzte.

Die Erwartungshaltung an den amtierenden Vizeweltmeister ist ungebrochen hoch. Die Auswahl von Didier Deschamps, die bei den letzten zwei Weltmeisterschaften jeweils im Endspiel stand, zählt selbstredend auch heuer wieder zu den Favoriten.

"Manchmal geht die Kritik zu weit"

Damit geht Druck einher, der diesmal insbesondere auf dem mittlerweile 27-jährigen Nationalteam-Kapitän Kylian Mbappé lastet(e).

"Manchmal geht die Kritik einfach zu weit, nur weil es sich um Kylian Mbappé handelt. Man darf nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Er ist ein Anführer, der Kapitän unserer Mannschaft und ein sehr wichtiger Spieler", stellte sich Ousmane Dembélé schützend vor das französische Aushängeschild.

Am Dienstagabend, bei Frankreichs WM-Auftakt gegen den Senegal, hat der Starstürmer von Real Madrid geliefert. Mit einem Doppelpack schoss er "Les Bleus" zum 3:1-Erfolg (Spielbericht >>>).

Ein Spiel für die Geschichtsbücher

"Das verschafft uns etwas mehr Ruhe, auch wenn man bei einer Weltmeisterschaft nie wirklich entspannt ist. Wir haben es bei den anderen Mannschaften gesehen – Siege sind nie selbstverständlich", so der 27-Jährige, der dank seiner beiden Treffer vor Olivier Giroud (57) und Thierry Henry (51) nunmehr Frankreichs alleiniger Rekordtorschütze (58) ist.

Auf der WM-Bühne zog Mbappé mit Gerd Müller gleich (14 Tore). Der brasilianische Ronaldo (15) und Miroslav Klose (16) stehen aktuell noch vor dem Franzosen.

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Neben Mbappé zeigte auch Olise beim WM-Auftakt eine starke Vorstellung.
Foto: ©IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto

Dabei war Mbappé in der ersten Hälfte noch mehr oder weniger abgemeldet. "Heute war es nicht einfach, aber wir wissen, dass wir jederzeit ein Tor erzielen können. Wir müssen ruhig und konzentriert bleiben und unseren Plan weiter verfolgen, denn bei einer WM kann sich alles sehr schnell entwickeln", so der Doppeltorschütze.

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Erleichterte Franzosen

Die französische Mannschaft tat sich in der ersten Hälfte allgemein schwer.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Franzosen dann das Gesicht eines Titelfavoriten. Michael Olise, für die FIFA der Spieler des Spiels, glänzte mit einer Top-Vorlage zum 1:0. Mbappé überzeugte mit dem Doppelpack und Teamchef Deschamps bewies mit der Hereinnahme von Bradley Barcola, der zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf, ein goldenes Händchen.

"Das ist schon eine gewisse Erleichterung. Zu Beginn waren wir etwas angespannt. Der Positionswechsel von Ousmane Dembélé und Michael Olise hat einen großen Unterschied gemacht. Es ist immer wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen. Genau das macht den Zauber des Fußballs aus, wenn man solche Emotionen gemeinsam erleben darf. Es war erst das erste Spiel, aber wir werden diesen Erfolg genießen", sagte Deschamps nach dem Spiel.

Der WM-Einstand verlief für Frankreich also erfolgreich. Am Montag geht es mit Gruppenspiel zwei gegen den Irak weiter (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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