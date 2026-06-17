Frankreich nimmt Skeptikern mit Auftaktsieg Wind aus den Segeln

Dabei war Mbappé in der ersten Hälfte noch mehr oder weniger abgemeldet. "Heute war es nicht einfach, aber wir wissen, dass wir jederzeit ein Tor erzielen können. Wir müssen ruhig und konzentriert bleiben und unseren Plan weiter verfolgen, denn bei einer WM kann sich alles sehr schnell entwickeln", so der Doppeltorschütze.
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Erleichterte Franzosen
Die französische Mannschaft tat sich in der ersten Hälfte allgemein schwer.
In der zweiten Halbzeit zeigten die Franzosen dann das Gesicht eines Titelfavoriten. Michael Olise, für die FIFA der Spieler des Spiels, glänzte mit einer Top-Vorlage zum 1:0. Mbappé überzeugte mit dem Doppelpack und Teamchef Deschamps bewies mit der Hereinnahme von Bradley Barcola, der zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf, ein goldenes Händchen.
"Das ist schon eine gewisse Erleichterung. Zu Beginn waren wir etwas angespannt. Der Positionswechsel von Ousmane Dembélé und Michael Olise hat einen großen Unterschied gemacht. Es ist immer wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen. Genau das macht den Zauber des Fußballs aus, wenn man solche Emotionen gemeinsam erleben darf. Es war erst das erste Spiel, aber wir werden diesen Erfolg genießen", sagte Deschamps nach dem Spiel.
Der WM-Einstand verlief für Frankreich also erfolgreich. Am Montag geht es mit Gruppenspiel zwei gegen den Irak weiter (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
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