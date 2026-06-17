Frankreich nimmt Skeptikern mit Auftaktsieg Wind aus den Segeln

Vom besten, vom teuersten, ja von einem "Traumsturm" war vor dem Start der Weltmeisterschaft zu lesen, wenn man sich mit dem französischen Nationalteam auseinandersetzte.

Die Erwartungshaltung an den amtierenden Vizeweltmeister ist ungebrochen hoch. Die Auswahl von Didier Deschamps, die bei den letzten zwei Weltmeisterschaften jeweils im Endspiel stand, zählt selbstredend auch heuer wieder zu den Favoriten.

"Manchmal geht die Kritik zu weit"

Damit geht Druck einher, der diesmal insbesondere auf dem mittlerweile 27-jährigen Nationalteam-Kapitän Kylian Mbappé lastet(e).

"Manchmal geht die Kritik einfach zu weit, nur weil es sich um Kylian Mbappé handelt. Man darf nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Er ist ein Anführer, der Kapitän unserer Mannschaft und ein sehr wichtiger Spieler", stellte sich Ousmane Dembélé schützend vor das französische Aushängeschild.

Am Dienstagabend, bei Frankreichs WM-Auftakt gegen den Senegal, hat der Starstürmer von Real Madrid geliefert. Mit einem Doppelpack schoss er "Les Bleus" zum 3:1-Erfolg (Spielbericht >>>).

Ein Spiel für die Geschichtsbücher

"Das verschafft uns etwas mehr Ruhe, auch wenn man bei einer Weltmeisterschaft nie wirklich entspannt ist. Wir haben es bei den anderen Mannschaften gesehen – Siege sind nie selbstverständlich", so der 27-Jährige, der dank seiner beiden Treffer vor Olivier Giroud (57) und Thierry Henry (51) nunmehr Frankreichs alleiniger Rekordtorschütze (58) ist.

Auf der WM-Bühne zog Mbappé mit Gerd Müller gleich (14 Tore). Der brasilianische Ronaldo (15) und Miroslav Klose (16) stehen aktuell noch vor dem Franzosen.