Video: Elanga sichert mit Traumtor Remis gegen Japan

Japan und Schweden trennen sich im letzten Spiel der Gruppenphase mit einem 1:1-Unentschieden (Zum Spielbericht>>>).

Die Asiaten sind dabei über lange Zeit die dominierende Mannschaft und gehen nach einer schönen Kombination verdient durch Daizen Maeda (56.) in Führung.

Anthony Elanga gelingt kurz darauf ein absolutes Traumtor (62.), womit er den Schweden einen Punktgewinn und damit das Weiterkommen sichert.

Die Highlights im VIDEO: