Japan Japan JPN Schweden Schweden SWE
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Daizen Maeda
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Video: Elanga sichert mit Traumtor Remis gegen Japan

Trotz einer japanischen Führung holt Schweden ein Unentschieden. Hauptverantwortlich dafür ist Anthony Elanga, der ein Traumtor erzielt. Die Highlights im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Japan und Schweden trennen sich im letzten Spiel der Gruppenphase mit einem 1:1-Unentschieden (Zum Spielbericht>>>).

Die Asiaten sind dabei über lange Zeit die dominierende Mannschaft und gehen nach einer schönen Kombination verdient durch Daizen Maeda (56.) in Führung.

Anthony Elanga gelingt kurz darauf ein absolutes Traumtor (62.), womit er den Schweden einen Punktgewinn und damit das Weiterkommen sichert.

Die Highlights im VIDEO:

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