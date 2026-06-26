Tunesien Tunesien TUN
Niederlande Niederlande NED
Endstand
1:3
0:2 , 1:1
  • Hazem Mastouri
  • Ellyes Skhiri e
  • Brian Brobbey
  • Jan Paul Van Hecke
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Im Video: Niederlande holen Gruppensieg gegen Tunesien

Die Niederlande werden ihrer Favoritenrolle gerecht und sichern sich mit einem 3:1-Erfolg über Tunesien den Sieg in Gruppe F. Die Highlights im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Die "Elftal" legt mit einem frühen Doppelschlag den Grundstein für den Erfolg. Zunächst lenkt Ellyes Skhiri eine scharfe Hereingabe von Denzel Dumfries unglücklich ins eigene Tor (3.), ehe Brian Brobbey nach einer Standardsituation zum 2:0 einschiebt (7.).

Tunesien zeigt trotz des frühen Rückstands Moral und verkürzt nach der Pause durch einen Kopfballtreffer von Hazem Mastouri auf 1:2 (54.).

Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währt allerdings nicht lange. Jan Paul van Hecke stellt nach einem Eckball den Zwei-Tore-Vorsprung der Niederländer wieder her und sorgt für den 3:1-Endstand (62.).

Mit sieben Punkten sichern sich die Niederlande Platz eins in Gruppe F und treffen im Sechzehntelfinale auf Marokko. Tunesien reist nach drei Niederlagen punktlos nach Hause.

Die Highlights im VIDEO:

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