Frankreich blickt zum WM-Titel: "Wir sind zu Großem fähig"

Die Ambitionen sind groß, der Traum vom Titel auch!

Frankreich konnte erstmals seit der WM 1998 alle drei Gruppenspiele für sich entscheiden.

Doch beim 4:1-Sieg zum Gruppenabschluss gegen Norwegen mussten die Franzosen ohne ihren Nationalcoach Didier Deschamps auskommen. Der 57-Jährige flog nach dem Tod seiner Mutter zur Beerdigung nach Frankreich.

Nun kehrte Frankreichs Teamchef wieder zurück nach Nordamerika und will mit „Les Bleus“ den WM-Titel zurück nach Frankreich holen.

Frankreich strebt den nächsten WM-Titel an

Für Deschamps soll es als Nationaltrainer der zweite WM-Titel nach 2018 werden.

"Wir sind zu großem fähig!", stellt der Franzose klar. Nachdem er bei der WM 1998 noch als Kapitän der französischen Elf selbst als Spieler über den Titel jubeln durfte, stemmte er als Trainer vor acht Jahren in Russland den WM-Pokal in die Höhe.

Nach der WM-Endrunde wird seine Erfolgsära bei Frankreich enden. Natürlich will er dieser Ära ein letztes, erfolgreiches Kapitel hinzufügen.

Erster Härtetest vermutlich im Achtelfinale

Auf den Vize-Weltmeister 2022 wartet nun am Dienstag (natürlich im Live-Ticker ab 23:00 Uhr >>>) zunächst Schweden im Sechzehntelfinale.

Daraufhin könnte es im Achtelfinale zum ewigen Klassiker gegen Deutschland kommen. Klarerweise steigt dabei nun auch der Druck auf „Les Bleus“. "Wir gehen Schritt für Schritt voran", verspricht Deschamps.