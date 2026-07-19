Darum war Infantino nicht beim Spiel um Platz drei

Heftige Gewitter und starker Regen in New York haben die Reisepläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Fußball-WM durchkreuzt.

"Ich sollte jetzt gerade eigentlich in Miami sein für das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich", sagte der Chef des Weltverbands in einem Instagram-Video am Samstagabend (Ortszeit). "Leider haben es uns die Wetterbedingungen hier nicht erlaubt, nach Miami zu fliegen."

Infantino hatte sich in New York unter anderem für einen gemeinsamen Auftritt mit US-Präsident Donald Trump bei einem FIFA-Empfang am Freitag aufgehalten. Statt nach Miami zum 6:4-Sieg Englands gegen Frankreich (zum Spielbericht>>>) zu fliegen, besuchte der 56-Jährige das Finalstadion in East Rutherford nahe New York.

Dort steigt am heutigen Sonntag (21 Uhr im LIVE-Ticker) das Duell zwischen Spanien und Argentinien um den Weltmeistertitel. Auch Richtung New York wurden wegen der Unwetter zahlreiche Flüge gestrichen. In den sozialen Netzwerken waren Nachrichten von Fans zu lesen, die deswegen um ihren Finalbesuch bangten.

Wettertief verbesserte Luftqualität in New York

Das Wettertief mit Gewittern, viel Regen und sinkenden Temperaturen verbesserte die zuletzt schlechte Luftqualität und sollte auch für bessere Luftwerte am Final-Spieltag sorgen. Flächenbrände in Kanada hatten zuletzt über einem Teil der USA zu gewaltigen Rauchwolken geführt, auch rund um New York.

Am Samstag hatten die Behörden die Luftqualität noch als "ungesund für empfindliche Gruppen" eingestuft, vor allem für Kinder und ältere Menschen. Am Sonntag soll es wieder sonnig sein - bei Temperaturen um 27 Grad Celsius.