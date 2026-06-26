Gute Nachrichten für das ÖFB-Team!

Nachdem Paul Wanner wegen eines Schlages auf die Wade gegen Argentinien beim Training am Donnerstag aussetzen musste, gibt es nun Entwarnung.

Eine durchgeführte MRT-Untersuchung habe keine Probleme ergeben, erklärte ein ÖFB-Sprecher der APA.

Wanner soll am Freitag im Abschlusstraining wieder einsteigen und würde bei positivem Verlauf auch im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gegen Algerien zur Verfügung stehen.