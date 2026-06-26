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Sonntag 04:00 Uhr
NEWS
Entwarnung bei Paul Wanner!
Die MRT-Untersuchung ergab keine Verletzung. Der 20-Jährige soll bereits am Freitag wieder trainieren.
Gute Nachrichten für das ÖFB-Team!
Nachdem Paul Wanner wegen eines Schlages auf die Wade gegen Argentinien beim Training am Donnerstag aussetzen musste, gibt es nun Entwarnung.
Eine durchgeführte MRT-Untersuchung habe keine Probleme ergeben, erklärte ein ÖFB-Sprecher der APA.
Wanner soll am Freitag im Abschlusstraining wieder einsteigen und würde bei positivem Verlauf auch im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gegen Algerien zur Verfügung stehen.