Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Sonntag 04:00 Uhr
1 3.75
X 2.30
2 2.80
  • News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Entwarnung bei Paul Wanner!

Die MRT-Untersuchung ergab keine Verletzung. Der 20-Jährige soll bereits am Freitag wieder trainieren.

Entwarnung bei Paul Wanner! Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Gute Nachrichten für das ÖFB-Team!

Nachdem Paul Wanner wegen eines Schlages auf die Wade gegen Argentinien beim Training am Donnerstag aussetzen musste, gibt es nun Entwarnung.

Eine durchgeführte MRT-Untersuchung habe keine Probleme ergeben, erklärte ein ÖFB-Sprecher der APA.

Wanner soll am Freitag im Abschlusstraining wieder einsteigen und würde bei positivem Verlauf auch im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gegen Algerien zur Verfügung stehen.

Mehr zum Thema

Wanner angeschlagen: Das sagt ÖFB-Sportchef Peter Schöttel

Wanner angeschlagen: Das sagt ÖFB-Sportchef Peter Schöttel

FIFA WM
1
MRT-Untersuchung: Paul Wanner fehlte im ÖFB-Training

MRT-Untersuchung: Paul Wanner fehlte im ÖFB-Training

ÖFB-Team
6
Baumi: "Das hat dann nichts mit einer Schande zu tun!"

Baumi: "Das hat dann nichts mit einer Schande zu tun!"

ÖFB-Team
4
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - Algerien

Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - Algerien

FIFA WM
4
Österreichs Offensivreihe: Wer kann was besonders gut?

Österreichs Offensivreihe: Wer kann was besonders gut?

ÖFB-Team
32
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

FIFA WM
ÖFB-Sportdirektor Schöttel erwartet "enges Spiel" gegen Algerien

ÖFB-Sportdirektor Schöttel erwartet "enges Spiel" gegen Algerien

ÖFB-Team
1

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball ÖFB-Team Algerien PSV Eindhoven Paul Wanner