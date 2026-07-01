Im Video: So schießt Kane England ins WM-Achtelfinale

Mit England kann sich der nächste Mitfavorit im Sechzehntelfinale durchsetzen und in die nächste Runde aufsteigen!

Gegen DR Kongo geraten die "Three Lions" früh durch Cipenga in Rückstand. Erst in der Schlussphase der Partie erzielt Harry Kane einen Doppelpack und schießt England zum Sieg. Zum Spielbericht >>>

Im Achtelfinale treffen die Engländer auf Co-Gastgeber Mexiko.

Die Highlights des Spiels: