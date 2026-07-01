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Im Video: So schießt Kane England ins WM-Achtelfinale
England schlägt DR Kongo und zieht durch ein spätes Comeback ins Achtelfinale ein. Die Highlights im VIDEO:
Mit England kann sich der nächste Mitfavorit im Sechzehntelfinale durchsetzen und in die nächste Runde aufsteigen!
Gegen DR Kongo geraten die "Three Lions" früh durch Cipenga in Rückstand. Erst in der Schlussphase der Partie erzielt Harry Kane einen Doppelpack und schießt England zum Sieg. Zum Spielbericht >>>
Im Achtelfinale treffen die Engländer auf Co-Gastgeber Mexiko.