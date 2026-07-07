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England-Stars gehen mit Kabinenstreich an Tuchel viral

Ein Spieler der "Three Lions" täuschte nach dem Sieg gegen Mexiko in der Kabine eine Schulterverletzung vor, dabei war es nur der Auftakt der Feierlichkeiten.

England-Stars gehen mit Kabinenstreich an Tuchel viral Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den 3:2-Achtelfinalsieg der "Three Lions" gegen Gastgeber Mexiko folgte eine ausgelassene Kabinenparty.

Dabei erlaubten sich zwei Starspieler einen Streich mit Teamchef Thomas Tuchel. Wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, hielt sich Abwehrspieler John Stones während der Feierlichkeiten plötzlich die rechte Schulter.

Sein schmerzverzerrtes Gesicht ließ eine Verletzung vermuten, Teamkollege Declan Rice machte Tuchel sofort darauf aufmerksam. Der 52-jährige Deutsche blickte besorgt zu seinem Schützling.

Kabinenstreich wird zum Internethit

Doch noch bevor sich Tuchel Stones zuwenden konnte, setzte der Refrain des Songs "Talk To You" ein und der Abwehrspieler begann mit seinem vermeintlich verletzten Arm eine Tanzbewegung zu machen. In der englischen Kabine brach schallendes Gelächter aus. Auch Tuchel konnte über den Scherz lachen und nahm seinen Schützling anschließend in den Arm.

Der Clip ging auf Instagram viral und wurde von mehr 1,2 Millionen Usern geliked. Es ist nicht das erste Mal, dass Stones mit einem Tanzvideo aus der Kabine einen Internet-Hit landet.

Eine Hiobsbotschaft musste England aber tatsächlich hinnehmen >>>

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