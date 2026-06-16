Ein Tag vor erstem Spiel: England-Spieler verpasst WM verletzt

Nur einen Tag vor dem WM-Auftakt gibt es schlechte Nachrichten für England.

Tino Livramento verpasst die Endrunde aufgrund einer Wadenverletzung, wie der Verband mitteilt. Zuvor hat "The Athletic" über den Ausfall berichtet.

Diese Spieler verpassen die WM verletzt >>>

Demnach soll die Verletzung zwar nicht schwerwiegend sein, dennoch reist der Außenverteidiger für die Genesung zurück nach Newcastle.

Nachnominierung möglich

Wie die FIFA-Regularien besagen, kann England nun einen Spieler nachnominieren. Dieser muss allerdings Teil des vorläufigen WM-Kaders (55 Spieler) gewesen sein.

Doch die Zeit drängt: Innerhalb der nächsten Stunden muss sich Nationaltrainer Thomas Tuchel auf einen Livramento-Ersatz festlegen, denn ein Spieler kann maximal 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden. Als Nachfolger hat der deutsche Cheftrainer den Chelsea-Abwehrspieler Trevoh Chalobah auserkoren.

Am Mittwoch treffen die "Three Lions" im ersten Gruppenspiel auf Kroatien (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Spielplan der WM 2026>>>

Alle Tabellen der WM 2026>>>

Torschützenliste der WM 2026>>>