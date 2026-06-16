NEWS

Ein Tag vor erstem Spiel: England-Spieler verpasst WM verletzt

Der Außenverteidiger zieht sich eine Wadenverletzung zu und kann somit nicht an der WM mitwirken.

Ein Tag vor erstem Spiel: England-Spieler verpasst WM verletzt Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nur einen Tag vor dem WM-Auftakt gibt es schlechte Nachrichten für England.

Tino Livramento verpasst die Endrunde aufgrund einer Wadenverletzung, wie der Verband mitteilt. Zuvor hat "The Athletic" über den Ausfall berichtet.

Diese Spieler verpassen die WM verletzt >>>

Demnach soll die Verletzung zwar nicht schwerwiegend sein, dennoch reist der Außenverteidiger für die Genesung zurück nach Newcastle.

Nachnominierung möglich

Wie die FIFA-Regularien besagen, kann England nun einen Spieler nachnominieren. Dieser muss allerdings Teil des vorläufigen WM-Kaders (55 Spieler) gewesen sein.

Doch die Zeit drängt: Innerhalb der nächsten Stunden muss sich Nationaltrainer Thomas Tuchel auf einen Livramento-Ersatz festlegen, denn ein Spieler kann maximal 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden. Als Nachfolger hat der deutsche Cheftrainer den Chelsea-Abwehrspieler Trevoh Chalobah auserkoren.

Am Mittwoch treffen die "Three Lions" im ersten Gruppenspiel auf Kroatien (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Spielplan der WM 2026>>>

Alle Tabellen der WM 2026>>>

Torschützenliste der WM 2026>>>

Mehr zum Thema

Comeback gegen Katar? So steht es um Kanada-Star Alphonso Davies

Comeback gegen Katar? So steht es um Kanada-Star Alphonso Davies

FIFA WM
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
Ex-Salzburger: "Habe geweint, nachdem Kroatien verloren hatte"

Ex-Salzburger: "Habe geweint, nachdem Kroatien verloren hatte"

FIFA WM
3
Schicker über Rangnick: "Man kann ihm wirklich nur dankbar sein"

Schicker über Rangnick: "Man kann ihm wirklich nur dankbar sein"

ÖFB-Team
1
WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit Frankreich?

WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit Frankreich?

FIFA WM
Für Trump bricht die FIFA beim WM-Finale ihre eigene Regel

Für Trump bricht die FIFA beim WM-Finale ihre eigene Regel

FIFA WM
7

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 England (Team, Fußball) Verletzungspause Thomas Tuchel