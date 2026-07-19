Didier Deschamps und das Ende einer Ära

Ein letztes Winken, ein letzter sehnsüchtiger Blick nach oben - dann entschwand Didier Deschamps im Bauch des Stadions von Miami.

Sein Adieu als französischer Nationaltrainer entsprach in diesem kleinen WM-Finale gegen England ironischerweise allem, wofür der Baske nicht steht: viel Spektakel, noch mehr Chaos, und eine Niederlage.

Das 4:6 gegen England wird das letzte Resultat bleiben, das Deschamps mitnimmt. Zinédine Zidane wird das Zepter übernehmen.

Deschamps nach Niederlage und Abschied: "Das ist meine Schuld" >>>

Wilder Abschluss

Als letzten Tanz hatte Kylian Mbappé das Abschiedsspiel von Deschamps angekündigt, in dem der Stürmerstar vorläufig mit 22 Treffern zum besten WM-Torschützen der Geschichte aufstieg.

Doch statt eines eleganten Walzers entwickelte sich wilder und ungebremster Rock'n'Roll mit einem Ergebnis auf der Anzeigetafel, das bestens nach Wimbledon passen würde: 4:6.

Feuerwerk und Schiffbruch

Die Reaktionen in der Heimat waren gemischt. Die "L'Équipe" nannte den historischen Abgesang, bei dem Frankreich schon zur Halbzeit mit 0:4 hinten lag, ein Feuerwerk: "Was als Hommage an Didier Deschamps nach 14 Jahren im Amt gedacht war, entwickelte sich zu einem der verrücktesten Spiele seiner Amtszeit." RMC urteilte, es sei ein "Schiffbruch wie die Titanic" gewesen.

185 Spiele, 14 Jahre. Es war für den französischen Fußball viel mehr als ein Abschied eines Trainers. Deschamps war so prägend, belebte Les Bleus nach den Schockwellen der peinlichen WM 2010 in einem Maße wieder, das zwischen Biarritz und Dünkirchen wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Tränen vergoss Deschamps nicht. Zumindest nicht nach dem Spiel, wo er sich allerdings zusammenreißen musste. "Ich möchte nicht vor euch weinen, aber ich könnte, weil ich so viele tolle Nachrichten bekommen habe", sagte der 57-Jährige bei der Pressekonferenz. "Es ist das Ende einer Reise."