Zehn Tore! England nach unfassbarem Spiel WM-Dritter

Das WM-Spiel um Rang drei ist entschieden - an Spannung war es kaum zu überbieten!

Letztendlich setzt sich England in einem verrückten Spiel 6:4 gegen Frankreich durch. Zur Halbzeit sind die Engländer schon 4:0 voran, aber Frankreich gelingt der Anschluss zum 3:4.

Erst zwei Treffer in der Schlussphase machen die Sache klar.

Erstes Tor nach wenigen Momenten

Frankreichs Trainer Didier Deschamps, für den es das letzte Spiel ist, setzt mit sieben Veränderungen im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Spanien schon vor dem Beginn ein Ausrufezeichen.

Selbiges macht England-Coach Tuchel. Dem Team scheint das zugutezukommen, denn das Spiel beginnt mit einem Blitzstart der Engländer.

Rice macht in der dritten Minute einige Meter gut und zieht von außerhalb des Sechzehners ab. Er trifft sehenswert ins lange Eck.

Chancen im Minutentakt

Nur wenige Minuten später (7.) kommt das Team von Tuchel erneut gefährlich vor Maignans Tor, doch diesmal kann Gusto gegen Rashford Schlimmeres gerade noch verhindern.

In den Anfangsminuten überschlagen sich bereits die Ereignisse. Frankreich, das zu Beginn geschockt wirkt, kommt vorerst besser ins Spiel und zwingt Henderson durch einen Weitschuss von Cherki zur ersten Parade (11.).

Auf irreguläres Tor folgt reguläres Tor

Nahezu im Gegenzug jubeln jedoch wieder die Engländer. Saka trifft, steht jedoch zuvor im Abseits. Lange dauert es bis zum nächsten regulären Treffer aber nicht. Konsa verwandelt nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 (18.).

Es geht weiter hin und her. Erst scheitert Rashford nach einem Weitschuss (33.), dann vergibt Mbappé (35.).

Es ist zwei Minuten später jedoch erneut Maignan, der hinter sich greifen muss. Rashford bringt den Ball zu Saka, der zum 3:0 einnetzt (37.) und kurz vor der Pause (45.+2) das 4:0 nachlegt, nachdem sich Eze im Mittelfeld durchsetzt.

Frankreich wie ausgewechselt

In der Pause setzt Deschamps mit einem Vierfachtausch ein Zeichen. Dies fruchtet. In der 48. Minute leitet der Eingewechselte Upamecano einen Angriff der Franzosen ein, den Mbappé überlegt ins linke Eck verwertet.

Das Team wirkt wie ausgewechselt. England ist zu passiv in den Zweikämpfen und muss durch Barcola das 2:4 hinnehmen.

Auf der Gegenseite verhindert Maignan nach einem Eckball mit einer Parade das fünfte der Tuchel-Truppe (60.). Auch Olise scheitert eine Minute später für Frankreich, ebenso wie Dembélé.

Frankreich hat Chancen im Minutentakt, lediglich die Verwertung verhindert bisher mehr Tore. Doch Mbappé verkürzt nach einem Doppelpass mit Olise in der 66. Minute mit seinem insgesamt 22. WM-Tor zum 3:4.

Späte Tore bringen Entscheidung

Olise hat in der 75. Minute die beste Chance auf den Ausgleich und eine mögliche Verlängerung, doch auch England kommt durch Bellingham noch zu einer guten Möglichkeit.

Entschieden wird das verrückte Duell vermeintlich in Minute 85. Nach einem Foul von Gusto an Spence verwandelt Saka den Elfmeter zum 5:3, er jubelt über seinen dritten Treffer. Doch Dembele lässt Frankreich mit dem 4:5 noch einmal hoffen (90.+6).

Diese Hoffnung wird von Bellingham zunichte gemacht. Er setzt mit dem 6:4 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. England belegt bei der WM den dritten Platz.