Deutschland Deutschland GER
Elfenbeinküste Elfenbeinküste CIV
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
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Im Video: So schießt Undav Deutschland in die K.o.-Phase

Der Stuttgart-Stürmer kommt zwar immer nur von der Bank, hat von dort aber eine unfassbare Quote. Sein Doppelpack im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Deutschland steht erstmals seit 2014 wieder in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft!

Bedanken kann sich die DFB-Elf bei Stürmer Deniz Undav. Der Edel-Joker kam in Minute 60 von der Bank und traf doppelt.

Für die Elfenbeinküste endet damit ein eigentlich guter Auftritt mit einer bitteren 1:2-Niederlage.

Zum Spielbericht >>>

Die Tore im Video:

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