Im Video: So schießt Undav Deutschland in die K.o.-Phase

Deutschland steht erstmals seit 2014 wieder in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft!

Bedanken kann sich die DFB-Elf bei Stürmer Deniz Undav. Der Edel-Joker kam in Minute 60 von der Bank und traf doppelt.

Für die Elfenbeinküste endet damit ein eigentlich guter Auftritt mit einer bitteren 1:2-Niederlage.

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