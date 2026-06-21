Deutschland GER
Elfenbeinküste CIV
Endstand
2:10:1 , 2:0
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Deniz Undav
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Deniz Undav
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Franck Kessié
NEWS
Im Video: So schießt Undav Deutschland in die K.o.-Phase
Der Stuttgart-Stürmer kommt zwar immer nur von der Bank, hat von dort aber eine unfassbare Quote. Sein Doppelpack im Video:
Deutschland steht erstmals seit 2014 wieder in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft!
Bedanken kann sich die DFB-Elf bei Stürmer Deniz Undav. Der Edel-Joker kam in Minute 60 von der Bank und traf doppelt.
Für die Elfenbeinküste endet damit ein eigentlich guter Auftritt mit einer bitteren 1:2-Niederlage.