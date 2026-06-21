Immer wieder Undav! Deutschland schlägt Elfenbeinküste spät

Deniz Undav schießt Deutschland zum Sieg!

Deutschland siegt in der zweiten Runde der Gruppe E mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste, zur Pause lag die Elf vom Bundestrainer Julian Nagelsmann noch zurück.

Mit dem Last-Minute-Erfolg ist die DFB-Elf auch fix im Sechzehntelfinale vertreten.

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Deutschland hat von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und wird nach zehn Minuten durch Kai Havertz erstmals gefährlich. Seinen Kopfball kann Tormann Yahia Fofana aber noch parieren, einige Minuten später setzt Jamal Musiala einen Weitschuss nur knapp über das Tor (7.).

In Minute 21 zappelt der Ball nach einer Ecke der Deutschen im Netz, der Treffer wird aber nicht gegeben. Aleksandar Pavlovic hatte im Luftduell seinen Ellenbogen in Fofanas Gesicht, nur so konnte er den Ball auf das Tor bringen.

Die Elfenbeinküste schockt Nagelsmanns Mannschaft

Nach der Trinkpause dann der Schock: Die Elfenbeinküste kann einen Konter über Yan Diomandé auf dem linken Flügel nach vorne treiben, Amad Diallo scheitert nach der Flanke des Leipzig-Legionärs noch an Manuel Neuer. Der DFB-Keeper kann den Ball aber nicht festhalten und muss machtlos zusehen, wie Franck Kessié den Abpraller in die Maschen drischt (30.).

Einen weiteren Rückschlag für die Deutschen kann Neuer verhindern, indem er einen Schuss von Ange-Yoan Bonny locker aus der Luft fängt (37.). Auf der anderen Seite des Platzes kann Havertz den Ball im Tor unterbringen, der Treffer wird aber wieder wegen eines Stürmerfouls nicht gegeben. Und wieder hat der Unparteiische Recht, Musiala hatte zuvor Emmanuel Agbadou von den Beinen geholt (39.).

Deutschland schwimmt zwischendurch

Unmittelbar vor der Pause steckt Leroy Sané noch den Ball durch die Abwehr der Elfenbeinküste und Musiala verlängert mit der Ferse zu Florian Wirtz, der aber aus kurzer Distanz an Fofana scheitert (45.+7).

Besonders zu Beginn der zweiten Hälfte übernimmt die Elfenbeinküste das Kommando. Die Deutschen wirken vom intensiven, physisch fordernden Spiel der Ivorer zeitweise geschockt. Christ Inoa Oulai kommt nach einem Doppelpass mit Amad Diallo zum Abschluss und schießt nur wenige Zentimeter über das Tor (50.), wenige Minuten später verfehlt Diomandé knapp (55.)

In der Nachspielzeit triumphiert Undav

Erst ein dreifacher Wechsel bringt Deutschland ins Spiel zurück. Mit Jamie Leweling, Nadiem Amiri und besonders Deniz Undav finden die Deutschen neuen Schwung. Zwei der Joker sorgen acht Minuten nach ihrer Einwechslung dann auch für den Ausgleich: Amiri schlägt die butterweiche Flanke über Havertz hinweg, an der zweiten Stange versenkt Undav den Ball volley im Tor (68.).

Mit dem Ausgleich ist alles wieder offen. In der absoluten Schlussphase drängt Deutschland noch auf den Siegtreffer, aber weder Nathaniel Brown (88.) noch Amiri (89.) können den ivorischen Schlussmann bezwingen. Erst Undav in der Nachspielzeit schießt die Deutschen zum Sieg: Felix Nmecha steckt durch, Undav netzt ein, Deutschland gewinnt.

In der Gruppe setzte sich Deutschland damit an die Tabellenspitze und ist auf Kurs in Richtung Gruppensieg. Die Elfenbeinküste spielt in der letzten Runde gegen Curacao und hat damit beste Chancen, ebenfalls in die KO-Phase aufzusteigen.

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