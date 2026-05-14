ÖFB-Trainer-Legionär jubelt über Pokalsieg in Rumänien
Der Salzburger ist seit vergangenem November als Co-Trainer bei Universitatea Craiova tätig und fährt nun seinen ersten Titel ein.
Markus Berger und Universitatea Craiova jubelten am Mittwoch über den Sieg im rumänischen Pokal.
Craiova setzte sich nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen den FC Universitatea Cluj durch und fuhr den neunten Pokalsieg der Vereinsgeschichte ein.
Zuvor in der RB-Akademie
Berger, der in der heimischen Bundesliga 32 Spiele für die SV Ried absolvierte, ist seit vergangenem November Co-Trainer bei Craiova. Zuvor coachte der gebürtige Salzburger in der Red Bull Fußball Akademie.
Craiova, das letztes Jahr in der Conference-League-Gruppenphase den SK Rapid mit 1:0 besiegte, ist aktuell Tabellenführer der rumänischen Liga. Der Berger-Klub hat zwei Runden vor Schluss einen Punkt Vorsprung auf Cluj.
Am kommenden Sonntag trifft Craiova auf Cluj und kann sich im direkten Duell mit einem Heimsieg zum Doublesieger krönen.