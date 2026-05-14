ÖFB-Trainer-Legionär jubelt über Pokalsieg in Rumänien

Markus Berger und Universitatea Craiova jubelten am Mittwoch über den Sieg im rumänischen Pokal.

Craiova setzte sich nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen den FC Universitatea Cluj durch und fuhr den neunten Pokalsieg der Vereinsgeschichte ein.

Zuvor in der RB-Akademie

Berger, der in der heimischen Bundesliga 32 Spiele für die SV Ried absolvierte, ist seit vergangenem November Co-Trainer bei Craiova. Zuvor coachte der gebürtige Salzburger in der Red Bull Fußball Akademie.

Craiova, das letztes Jahr in der Conference-League-Gruppenphase den SK Rapid mit 1:0 besiegte, ist aktuell Tabellenführer der rumänischen Liga. Der Berger-Klub hat zwei Runden vor Schluss einen Punkt Vorsprung auf Cluj.

Am kommenden Sonntag trifft Craiova auf Cluj und kann sich im direkten Duell mit einem Heimsieg zum Doublesieger krönen.