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Kerim Alajbegovic
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Sultan Al-Brake e
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Ermin Mahmic
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Hasan Al Heidos
Bosnien-Herzegowina ist als erster Gruppendritter weiter!
Im zweiten Anlauf sichert sich das Team rund um Kerim Alajbegovic und Arjan Malic zum ersten Mal ein Ticket für die K.o-Phase der WM.
Bosnien-Herzegowina hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erster Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.
Nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar (zum Spielbericht >>>) können die Bosnier nicht mehr aus den besten acht der zwölf Gruppendritten, die in die K.o.-Phase aufsteigen, verdrängt werden.
Das sind die aktuell acht besten Gruppendritten >>>:
Algerien, das am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J ist, liegt derzeit auf Rang fünf.