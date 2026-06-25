Bosnien-Herzegowina hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erster Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar (zum Spielbericht >>>) können die Bosnier nicht mehr aus den besten acht der zwölf Gruppendritten, die in die K.o.-Phase aufsteigen, verdrängt werden.

Das sind die aktuell acht besten Gruppendritten >>>:

Algerien, das am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J ist, liegt derzeit auf Rang fünf.

Alle Tore von Bosnien-Herzegowina gegen Katar im VIDEO: