Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Katar Katar QAT
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Kerim Alajbegovic
  • Sultan Al-Brake e
  • Ermin Mahmic
  • Hasan Al Heidos
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Bosnien-Herzegowina ist als erster Gruppendritter weiter!

Im zweiten Anlauf sichert sich das Team rund um Kerim Alajbegovic und Arjan Malic zum ersten Mal ein Ticket für die K.o-Phase der WM.

Bosnien-Herzegowina ist als erster Gruppendritter weiter! Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
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Bosnien-Herzegowina hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erster Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar (zum Spielbericht >>>) können die Bosnier nicht mehr aus den besten acht der zwölf Gruppendritten, die in die K.o.-Phase aufsteigen, verdrängt werden.

Das sind die aktuell acht besten Gruppendritten >>>:

Algerien, das am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J ist, liegt derzeit auf Rang fünf.

Alle Tore von Bosnien-Herzegowina gegen Katar im VIDEO:

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