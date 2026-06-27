Belgien nach Kantersieg: "Wir sind bereit, abzuliefern"

Der Knoten ist geplatzt!

Die belgische Nationalmannschaft jubelte in der Nacht auf Samstag gegen Neuseeland über den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026 und sicherte sich damit Platz eins in der Gruppe G (Spielbericht >>>).

"Es gibt nur einen Ort, an dem man eine Antwort geben kann, und zwar auf dem Platz", sagte Belgiens Teamchef Rudi Garcia dem belgischen Sender "RTBF".

Seine Auswahl war nach den Unentschieden gegen Ägypten (1:1) und dem Iran (0:0) vor dem letzten Gruppenspiel durchaus unter Druck gestanden.

Abschluss-Feuerwerk

Vor allem bei der Nullnummer gegen den Iran haben die "Roten Teufel" zahlreiche Chancen – am Ende waren es 23 Schüsse – ungenutzt gelassen.

Gegen Neuseeland kamen die Belgier zu noch mehr Abschlüssen. Ganze 35 Schüsse gaben Kevin De Bruyne & Co. ab – der dritthöchste Wert in allen belgischen WM-Spielen seit Beginn der Datenaufzeichnung 1966. Diesmal waren die Belgier effizient.

Matchwinner Trossard

Beim ewigen Geheimfavoriten, der bei der WM 2018 erst im Halbfinale an Frankreich gescheitert war, überzeugten in der Nacht auf Samstag vor allem die Routiniers. Allen voran Leandro Trossard (31), der sich mit einem Doppelpack zum Matchwinner krönte.

"Wir haben sehr gut gespielt und sind jetzt glücklich, als Gruppenerster weitergekommen zu sein", so der Arsenal-Offensivspieler, der Lob von seinem Trainer erhielt.

Garcia: "Ich weiß, dass er in der Nationalmannschaft nicht besonders geschätzt wird, aber er hat auf dem Platz geantwortet. Er ist seit Beginn des Turniers der beste belgische Spieler. Ich hatte ihn gebeten, entschlossener zu sein und vor dem Tor mehr sein Glück zu versuchen. Er kann das, und das hat er in diesem Spiel unter Beweis gestellt."

Auch Kevin De Bruyne und Joker Romelu Lukaku trugen sich in die Torschützenliste ein. Lukaku brauchte nach seiner Einwechslung lediglich wenige Sekunden für seinen sechsten WM-Treffer im Belgien-Dress, mit dem er nun vor Marc Wilmots (5 Tore) alleiniger WM-Rekordtorschütze ist.

Courtois hofft auf Belgien-Lauf in K.o.-Phase

"Wir sind alle bereit, abzuliefern. Ich glaube, dass wir uns im Turnierverlauf noch weiter steigern können", richtete Trossard seinen Blick nach dem Spiel gegen Neuseeland bereits auf die K.o.-Phase. Belgiens Gegner im Sechzehntelfinale in Seattle steht aktuell noch nicht fest.

"Ich denke, wenn wir das Viertelfinale erreichen, haben wir gute Chancen, und dann ist im Fußball alles möglich", hofft Torhüter Thibaut Courtois, mit 18 Partien nunmehr Belgiens WM-Rekordspieler, auf einen Lauf.

Gleichzeitig schraubte der Torhüter von Real Madrid die Erwartungen auch etwas zurück: "Aber wir werden von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube nicht, dass wir die gleiche Qualität wie 2018 haben, aber wir haben eine sehr gute Mannschaft."