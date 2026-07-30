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Nach Fußball-WM: Geldregen für Sportartikelhersteller

Adidas erwartet ein zweistelliges Umsatzwachstum und Gewinne in Milliardenhöhe.

Nach Fußball-WM: Geldregen für Sportartikelhersteller Foto: © GEPA
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Die Fußball-WM beflügelt den deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Die weltweite Nummer zwei auf dem Sportartikelmarkt erwartet fürs laufende Jahr nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent, wie Adidas am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte.

Bisher hatte Vorstandschef Björn Gulden bis zu neun Prozent in Aussicht gestellt. Nach den ersten sechs Monaten steht bereits ein Plus von währungsbereinigt 14 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro zu Buche. In Euro blieb ein Plus von 10 Prozent.

Millionen durch Zoll-Erstattung

Den operativen Gewinn erwartet Adidas weiterhin bei rund 2,3 Mrd. Euro. Dazu könnten Erstattungen von Einfuhrzöllen in die USA von 250 bis 300 Mio. Dollar (umgerechnet rund 220 bis 260 Mio. Euro) kommen, die noch nicht in der Prognose enthalten seien.

Im zweiten Quartal habe man bereits erste Zollerstattungen erhalten. Im ersten Halbjahr stieg das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 1,28 Mrd. Euro, die operative Marge lag damit bei 9,6 Prozent.

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