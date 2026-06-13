Beim Eröffnungsspiel abwesend: Trump gratuliert US-Team zu Sieg

US-Präsident Donald Trump hat der Nationalmannschaft seines Landes zu ihrem Auftaktsieg bei der Weltmeisterschaft gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch an das Team USA zu seinem bedeutenden Sieg, 4:1, gegen eine sehr gute paraguayische Mannschaft", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Macht weiter so!" Weitere Gruppengegner sind Australien und die Türkei.

Trump selbst war nicht zu dem Spiel in die Arena südlich von Los Angeles gereist - stattdessen verfolgte dort sein Außenminister Marco Rubio die Partie.