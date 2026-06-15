Kein Sieger zwischen Belgien und Ägypten

Im Auftaktspiel von Gruppe G gibt es zwischen Belgien und Ägypten in Seattle ein 1:1-Remis.

Mit der ersten Chance geht Ägypten in Führung. Mohamed Salah bedient Emar Ashour, aus gut 16 Metern stellt der Mittelfeldspieler von Al Ahly mit einem schönen Schuss ins kurze Eck auf 1:0 (19.).

Belgien hingegen tut sich gegen defensiv geschickt agierende Nordafrikaner schwer, Kevin De Bruyne schießt in der Anfangsphase vorbei (7.)., eine Möglichkeit in Minute 38 vergibt Leandro Trossard, der über den Ball haut.

Die beste Möglichkeit findet Jeremy Doku in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vor, er schießt drüber (45.+2). Auf der Gegenseite kann Omar Marmoush einen Schnitzer der Belgien-Defensive nicht nutzen, Thibaut Courtois wehrt mit dem Fuß ab (45.+4).

Belgien nach der Pause stärker

In die zweite Hälfte startet Belgien mit einem Pfostenkracher von De Bruyne. Der 34-Jährige jagt einen Freistoß an die Stange (53.). Doch auch Ägypten findet Möglichkeiten vor - in der 55. Minute gleich zwei. Courtois wehrt erst einen Kopfball von Salah ab, den Nachschuss jagt Emam Ashour über das Tor.

Beide Teams haben weitere Möglichkeiten - das Tor macht aber Belgien. Nur Sekunden nach der Einwechslung von Romelu Lukaku erzwingt der Stürmer das 1:1, eine Hereingabe von Thomas Meunier drückt schlussendlich Mohamed Hany beim Klärungsversuch über die eigene Torlinie (66.).

Auch die nächste Top-Chance gehört den Belgiern: Brandon Mechele platziert einen Kopfball eigentlich gut, Ägypten-Tormann Oufa Shobeir pariert aber klasse mit den Fingerspitzen (83.). Lukaku köpft zudem über das Tor (87.).

Mit dem Remis können beide Teams gut leben, in den verbleibenden Spielen gegen Neuseeland und den Iran sind sowohl Belgien als auch Ägypten in der Favoritenrolle.