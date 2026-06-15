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VIDEO: Kap Verde stellt Spanien ein Bein

Der Außenseiter ringt dem Europameister bei dessen Start in die WM 2026 einen Punkt ab. Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Die erste Nullnummer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geht gleich mit einer dicken Überraschung einher!

Spanien enttäuscht gegen Underdog Kap Verde und muss sich in Atlanta mit einem 0:0 begnügen.

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Immer wieder findet der Europameister kein Durchkommen gegen die Defensive, spätestens bei Torhüter Vozinha ist Endstation. Gegen Ende kommt der Außenseiter sogar zu einer Top-Chance.

So zieht der 40-jährige Torhüter Vozinha Spanien den Zahn - im VIDEO:

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