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VIDEO: Kap Verde stellt Spanien ein Bein
Der Außenseiter ringt dem Europameister bei dessen Start in die WM 2026 einen Punkt ab. Highlights:
Die erste Nullnummer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geht gleich mit einer dicken Überraschung einher!
Spanien enttäuscht gegen Underdog Kap Verde und muss sich in Atlanta mit einem 0:0 begnügen.
Immer wieder findet der Europameister kein Durchkommen gegen die Defensive, spätestens bei Torhüter Vozinha ist Endstation. Gegen Ende kommt der Außenseiter sogar zu einer Top-Chance.