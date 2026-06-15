WM-Sensation! Kap Verde ringt Spanien einen Punkt ab

Kap Verde jubelt!

Der rund 530.000 Einwohner zählende Inselstaat ringt dem amtierenden Europameister und Titelfavoriten Spanien beim Auftakt der Weltmeisterschaft ein 0:0 ab.

Der Underdog hält in der ersten Hälfte mutig dagegen. Die Spanier, die ohne Superstar Yamal starten, brauchen eine Viertelstunde für den ersten Schuss aufs Tor. Pedris Versuch ist kein Problem für Torhüter-Routinier Vozinha (15.).

Kap Verde setzt durchaus Akzente, bei Livramentos Versuch von der Mittellinie hätte aber schon sehr viel stimmen müssen (35.).

Kurz vor der Pause drängt der Weltmeister von 2010 dann auf das erste Tor, doch der 40-jährige Vozinha zeichnet sich mehrmals aus.

Ferran Torres trifft nach Cucurella-Vorarbeit nur die Latte, beim Kopfball-Rebound von Oyarzabal ist Vozinha zur Stelle, lenkt die Kugel übers Tor (39.). Der Keeper reagiert wenig später gegen Ferran Torres wieder stark, ist schnell unten (45.). In der Nachspielzeit ist er nach einer Ecke bei einem Laporte-Kopfball zur Stelle (45.+2).

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Yamal mit WM-Debüt

Auch in der zweiten Hälfte läuft der Ball bei der "Furia Roja" flüssig, die Abschlüsse sind aber zu ungefährlich. Fabian Ruiz setzt seinen Versuch von der Sechzehner-Kante drüber (51.). Ein Kopfball des PSG-Mittelfeldspielers fällt dann zu zentral aus (56.).

Kap Verde steht weiterhin kompakt, auch Vozinha fängt und faustet sicher. Nach der zweiten Trinkpause des Spiels brandet Jubel im Mercedes-Benz Stadium auf: Yamal kommt zu seinem WM-Debüt und wirbelt gleich auf der rechten Seite.

Doch die Defensive des Underdogs hält – auch bei einem Oyarzabal-Abschluss, der übers Tor abgefälscht wird (88.). Kap Verde kommt sogar noch zu einer richtigen Top-Chance. Nach ihrer ersten Ecke des Spies fällt ein Borges-Kopfball jedoch zu zentral aus.

Die Spanier müssen sich am Ende mit dem 0:0 zufriedengeben.