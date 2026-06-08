Arsenal-Verteidiger verpasst das nächste große Turnier

Jurrien Timber vom FC Arsenal wird die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen.

Der 24-Jährige hat sich nicht rechtzeitig von seiner Leistenverletzung erholt und steht der niederländischen Nationalmannschaft daher nicht zur Verfügung.

Diese Entscheidung fiel in Abstimmung mit dem medizinischen Stab, teilt der Verband mit.

Der Rechtsverteidiger des FC Arsenal wurde im Champions-League-Finale gegen PSG noch in der 66. Minute eingewechselt. Nationaltrainer Ronald Koeman hat bereits Lutsharel Geertruida von RB Leipzig nachnominiert.