NEWS

Arsenal-Verteidiger verpasst das nächste große Turnier

Der 24-Jährige laboriert an einer Leistenverletzung und muss deshalb die WM-Endrunde auslassen. Schon bei der EURO fehlte er.

Arsenal-Verteidiger verpasst das nächste große Turnier Foto: © IMAGO / APL
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurrien Timber vom FC Arsenal wird die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen.

Der 24-Jährige hat sich nicht rechtzeitig von seiner Leistenverletzung erholt und steht der niederländischen Nationalmannschaft daher nicht zur Verfügung.

Diese Entscheidung fiel in Abstimmung mit dem medizinischen Stab, teilt der Verband mit.

Der Rechtsverteidiger des FC Arsenal wurde im Champions-League-Finale gegen PSG noch in der 66. Minute eingewechselt. Nationaltrainer Ronald Koeman hat bereits Lutsharel Geertruida von RB Leipzig nachnominiert.

Diese Spieler verpassen die WM verletzt

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM-Schiedsrichter darf nicht in die USA einreisen

WM-Schiedsrichter darf nicht in die USA einreisen

FIFA WM
23
Gewitter als WM-Spielverderber? Wetter in Mexiko macht Sorgen

Gewitter als WM-Spielverderber? Wetter in Mexiko macht Sorgen

FIFA WM
1
Konrad Laimer, der Flexible

Konrad Laimer, der Flexible

ÖFB-Team
6
Gattuso-Nachfolger gesucht: Er ist Favorit auf Italien-Posten

Gattuso-Nachfolger gesucht: Er ist Favorit auf Italien-Posten

FIFA WM
adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

Winzone
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Bundesliga
64
Achtung! Fußball-WM lockt Einbrecher an

Achtung! Fußball-WM lockt Einbrecher an

FIFA WM
18

Kommentare

Fußball Niederlande (Fußball) FC Arsenal FIFA WM 2026 Jurrien Timber