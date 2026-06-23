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Nizar Al-Rashdan
WM-Duell der ÖFB-Gegner LIVE: Jordanien - Algerien
Österreichs Gruppengegner kämpfen nach Niederlagen zum Auftakt um die ersten Punkte bei dieser Weltmeisterschaft. LIVE-Infos:
Ein paar Stunden nachdem es Österreich bei der Fußball-WM 2026 mit Argentinien zu tun bekommt, treffen die anderen Gruppengegner Jordanien und Algerien in Santa Clara aufeinander (Dienstag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Jordanien verlor seine WM-Premiere bekanntlich mit 1:3 gegen Österreich und benötigt gegen Algerien wohl Punkte, um noch berechtigte Chancen auf den Aufstieg zu haben, heißt der Gegner am letzten Gruppenspieltag doch Argentinien.
Für Algerien setzte es im ersten WM-Spiel hingegen einen 0:3-Klatsche gegen den amtierenden Weltmeister. Gegen Jordanien sind die Nordafrikaner dennoch in der Favoritenrolle.
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