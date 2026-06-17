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VIDEO: Messi mit Triplepack zum Auftakt gegen Algerien

Der argentinische Superstar überragt im ersten WM-Spiel seines Teams und macht sich zum Man of the Match. Die Highlights im VIDEO:

Textquelle: © LAOLA1
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Was für eine Leistung von Top-Star Lionel Messi zum Start in die WM 2026: Der fast 39-Jährige führt sein Team mit einem Dreierpack zum Sieg über Algerien.

Nach 17 Minuten bringt er sein Team per Weitschuss in Front, nach der Pause legt er mit einem Abstauber zum 2:0 nach (60.). In der Schlussphase macht er seinen Triplepack mit einem weiteren platzierten Schuss perfekt (77.).

Die Highlights im VIDEO:

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