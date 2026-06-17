Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

Noch vor dem 3:1 gegen Jordanien hat sich Österreichs Teamchef Ralf Rangnick mit seinem Trainerstab den 3:0-Sieg des nächsten ÖFB-Gegners Argentinien gegen Algerien angesehen - und ist dabei aus dem Staunen nicht herausgekommen.

Lionel Messis Dreierpack hat den Deutschen beeindruckt: "Man kann es kaum glauben. Er ist ein absolutes Phänomen, keine Legende, weil Legenden in der Regel nicht mehr spielen. Man kann nur den Hut ziehen, wenn man sieht, wie er gespielt hat."

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Viel individuelle Qualität

Argentiniens Auswahl sei aber weit mehr als nur der bald 39-jährige Messi, "wenn ich mir anschaue, wer reinkam beziehungsweise nicht reinkam", erklärte Rangnick.

Eingetauscht wurde unter anderem Julian Alvarez, für den Atletico Madrid kürzlich ein 150-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid ablehnte. Auf der Bank blieben Spieler wie Giuliano Simeone (Atletico) und Exequiel Palacios (Leverkusen).

Argentinien "komplette Ballbesitzmannschaft"

Argentinien sei "eine komplette Ballbesitzmannschaft", so Rangnick.

"Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch verteidigen können. Sie haben nach dem 3:0 schon in den Regenerationsmodus geschaltet, das zeichnet eine absolute Spitzenmannschaft aus."

Die Partie werde komplett anders als jene gegen Jordanien. "Viel attraktiver kann es nicht mehr werden, als diesen Gegner zu bekommen", sagte der ÖFB-Teamchef. Seine Truppe trifft am Montag (19 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) in Dallas auf den Titelverteidiger.